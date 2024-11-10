Samsunspor, Galatasaray karşısında penaltı bekledi! Hakem oyunu sürdürdü

Haber Merkezi
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor kozlarını paylaştı.
Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında tartışmalı bir an yaşandı.
SAMSUNSPOR PENALTI BEKLEDİ, OYUN DEVAM ETTİ
Maçın 24. dakikasında sol çaprazdan ceza alanına girmek isteyen Olivier Ntcham, Lucas Torreira ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı.
Samsunspor oyuncuları hakem Halil Umut Meler'e penaltı itirazlarında bulundu.
Bir süre oyunu başlatmayan Meler, VAR'dan bir uyarı gelmeyince oyunu başlattı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış