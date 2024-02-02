Samsunspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Galatasaray, Süper Lig'deki son 11 maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Galatasaray, ayrıca ligde son 4 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Berkan Kutlu, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Samsunspor: Okan Kocuk, Drongelen, Satka, Alim, Zeki, Taylan, Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Ercan Kara
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