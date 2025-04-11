Samsunspor - Galatasaray - CANLI SKOR
Haber Merkezi

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor'a konuk olacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda ise Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oturacak.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Yunus Emre, Ntcham, Tait, Holse, Muja, Emre, Mouandilmadji

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen

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Emre Çalışkan
Editor