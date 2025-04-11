Samsunspor - Galatasaray - CANLI SKOR

Haber Merkezi
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor'a konuk olacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.
Mücadelenin VAR koltuğunda ise Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oturacak.
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Yunus Emre, Ntcham, Tait, Holse, Muja, Emre, Mouandilmadji
Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen
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