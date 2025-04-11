Samsunspor - Galatasaray maçının VAR'ı Tomasz Kwiatkowski!

İHA

Süper Lig'in 31. haftası, bugün saat 20.00'de oynanacak Samsunspor - Galatasaray maçıyla başlayacak.

Karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Ergün'ün yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Yiğit Arslan olacak.

VAR HAKEMİ POLONYA'DAN

Samsunspor - Galatasaray mücadelesinin VAR koltuğunda ise Polonyalı Tomasz Kwatkowski oturacak. Abdullah Bora Özkara da AVAR'da görev yapacak.

GALATASARAY'IN MAÇINDA GÖREV ALMIŞTI

Polonyalı hakem, bu sezon oynanan Kasımpaşa - Galatasaray maçının da VAR'ı olmuştu.