Samsunspor-Galatasaray: Muhtemel 11'ler

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor'a konuk olacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 28 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yaşayarak 71 puan topladı.
LİDER CİMBOM PUAN FARKINI KORUMAK İSTİYOR
Geçen haftayı bay geçen "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi.
Süper Lig'deki 29 maçında 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 51 puanla 3. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Soner, Yunus Emre, Ntcham, Schindler, Holse, Emre, Marius Mouandilmadji.
Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış