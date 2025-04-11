Samsunspor-Galatasaray: Muhtemel 11'ler
Haber Merkezi

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor'a konuk olacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 28 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yaşayarak 71 puan topladı.

LİDER CİMBOM PUAN FARKINI KORUMAK İSTİYOR

Geçen haftayı bay geçen "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi.

Süper Lig'deki 29 maçında 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 51 puanla 3. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Soner, Yunus Emre, Ntcham, Schindler, Holse, Emre, Marius Mouandilmadji.

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen.

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Can Badak
Editor