Samsunspor, geçen sezonu geride bıraktı

İHA

Samsunspor, 2 dönem kesinleşmiş transfer yasağı ve sezon başı kaybettiği 12 futbolcusuna rağmen başarılı performansını sürdürdü ve Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde ligin 16. haftasını 29 puanla 3. sırada tamamladı.

Geçen sezon son haftalara kadar küme düşme mücadelesi veren kırmızı-beyazlıların kısıtlı imkanlar ile bu sezon zirveye oynaması da dikkat çekti.

LİGDE 3. SIRADALAR

11 yıl aranın ardından yükseldiği Süper Lig'de, 2023-2024 sezonunda 29 puanı 25 maç sonunda yakalayan Samsun temsilcisi, bu sezon ise 15 karşılaşmanın ardından 29 puana ulaştı.

An itibarıyla 16 haftası geride kalan ligde 41 puanlı Galatasaray ve 35 puanlı Fenerbahçe'nin arkasından 3. sırada yer alan Samsunspor, 1 maçı fazla olan en yakın rakibi olan 26 puanlı Eyüpspor'un 3 puan önünde bulunuyor.

HEDEF 42 PUANA ULAŞMAK

Ligde oynayacağı son 4 maçından sadece 5 Ocak'taki Trabzonspor karşılaşmasını sahasında oynayacak olan Samsunspor, söz konusu müsabakanın yanı sıra Sivasspor, Kayserispor ve Beşiktaş ile de deplasmanda karşılaşacak.

Kulüp yetkilileri, Samsunspor'daki ilk hedefin küme düşme potasında kalmayı sağlayacak 42 puan hedefine en kısa sürede ulaşmak olduğunu ifade ettiler.