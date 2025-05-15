Samsunspor, gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne çevirdi

AA & Ensonhaber

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, önemli açıklamalara imza attı.

Veysel Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken dördüncü sırada yer aldıklarını söyledi.

"SIKI VE CİDDİ BİÇİMDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Avrupa kupalarına katılmanın Samsunspor ve kente Samsun'a renk katacağını vurgulayan Bilen, şu şekilde konuştu:

Ligde 3 maçımız var. Bu 3 maçı da elimizden ne geliyorsa yapacağız. Avrupa kupalarına katılmamızın Samsun şehrine ve camiaya neler katacağını biliyoruz. O bilinçle sıkı ve ciddi biçimde çalışmalar sürüyor. Önümüzde Sivasspor maçı var. Sivasspor'un içinde bulunduğu durum bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren tek nokta dördüncülük konumumuzu üçüncülük konumuna nasıl getireceğimizdir.

"SON 3 MAÇIMIZI DA KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

Veysel Bilen, son dönemde tüm hesaplarını Avrupa kupalarına katılmak üzerine yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

Bizim tek bir hedefimiz var o da Avrupa kupalarına katılmak. Onun hesapları içindeyiz. UEFA Konferans Ligi'ne katılmamız kesinleşmiş. Neden UEFA Avrupa Ligi olmasın diye çabalıyoruz. Gösterdiğimiz performansla nasıl bugüne kadar geldiysek, kalan 3 haftada da istediğimiz sonuçları alıp lig üçüncülüğüne yeniden yerleşmek istiyoruz. Yanı son 3 maçımızı da kazanmak için sahaya çıkacağız.

"RAKİPLERİMİZİN NE YAPTIĞI BİZİ ÇOK İLGİLENDİRMİYOR"

Ligde üçüncülük için Beşiktaş ile yarıştıklarını aktaran Bilen, şu ifadeleri kullandı: