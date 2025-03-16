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Samsunspor: Her şeye rağmen 1 puanla evimize dönüyoruz

Samsunspor: Her şeye rağmen 1 puanla evimize dönüyoruz Samsunspor, Fenerbahçe beraberliğinin ardından, "Her şeye rağmen 1 puanla evimize dönüyoruz" paylaşımında bulundu.