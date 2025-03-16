Samsunspor: Her şeye rağmen 1 puanla evimize dönüyoruz
Haber Merkezi

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin Samsunspor'u konuk ettiği mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Konuk ekip, 75. dakikada Mouandilmadj'nin kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişiyle tamamladı.

"HER ŞEYE RAĞMEN 1 PUANLA EVİMİZE DÖNÜYORUZ"

Samsunspor, maç sonu bir paylaşımda bulundu.

Karadeniz ekibinin paylaşımında, "Her şeye rağmen 1 puanla evimize dönüyoruz" denildi.

Bu paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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Göktürk Sönmez
Editor