Samsunspor: Her şeye rağmen 1 puanla evimize dönüyoruz

Haber Merkezi
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin Samsunspor'u konuk ettiği mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
Konuk ekip, 75. dakikada Mouandilmadj'nin kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişiyle tamamladı.
"HER ŞEYE RAĞMEN 1 PUANLA EVİMİZE DÖNÜYORUZ"
Samsunspor, maç sonu bir paylaşımda bulundu.
Karadeniz ekibinin paylaşımında, "Her şeye rağmen 1 puanla evimize dönüyoruz" denildi.
Bu paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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