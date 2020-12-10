Samsunspor İkinci Başkanı Mustafa Erkanat koronavirüse yenik düştü

Samsunspor'un ikinci başkanı Mustafa Erkanat koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Samsunspor'da Mustafa Erkanat üzüntüsü yaşanıyor.

Kulübün ikinci başkanlığını yapan ve bir süredir koronavirüs tedavisi gören Erkanat'ın, yaşamını yitirdiği açıklandı.

MUSTAFA ERKANAT KİMDİR?

Mustafa Erkanat 1962'de Samsun'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nden 1983 yılında mezun oldu. 1984'te Birleşik Devletleri’ne taşınarak 2005 yılına kadar Foodmaker Inc.'de çeşitli yönetici pozisyonlarında çalıştı.

2005 yılında genel koordinatör olarak YILDIRIM Şirketler Grubuna katıldı. YILDIRIM Şirketler Grubunun İcra İdari Görevlisi olarak görev yapmaktaydı.