Samsunspor ile Alanyaspor yenişemedi

Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor, sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibi, son üç resmi maçında da sahadan beraberlikle ayrılmış oldu.

BERABERLİK GOLÜ, 3 DAKİKA ÖNCE OYUNA GİREN GÜVEN'DEN

Samsunspor, 15. dakikada Musaba’nın golüyle öne geçti. Ancak Akdeniz temsilcisi, 87. dakikada oyuna giren Güven Yalçın ile 90+1’de skoru eşitledi ve zorlu deplasmandan 1 puanla ayrıldı.

Samsunspor’da Joe Mendes, 90+5. dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Samsunspor puanını 25’e, Alanyaspor ise 16’ya yükseltti.