Samsunspor: İlk yarıyı istediğimiz yerde bitirdik, şimdi sıra ligi böyle bitirmekte

Samsunspor Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, sezona transfer yasağı ile başlayıp Süper Lig’de 3’ncü sıraya kadar çıkmanın çok büyük bir başarı olduğunu ve bu başarının Samsunspor camiası ve taraftarı sayesinde geldiğini söyledi.

"HEDEFİMİZE ADIM ADIM ÇOK YAKLAŞTIK"

Takımın formunu en iyi şekilde koruyarak lige devam etmek istediklerini belirten Soner Soykan, şunları dedi:

"LİGİ BİTİREBİLDİĞİMİZ EN İYİ YERDE SONLANDIRACAĞIZ"

Tüm spor kamuoyunun Samsunspor’un oyuncu transferi yapmadan bu yükselişe ulaşmasını tebrik ettiklerini ifade eden Soykan, şu şekilde konuştu:

Süper Lig’in ilk yarısı Samsunspor için çok olumlu ve güzel geçti. Transfer yasağımızdan dolayı birinci hedefimiz ligde kalmak ve iyi bir konumda olmaktı. Hocamızın uyumu, yönetim ve çok değerli bir başkanımız var. Bu başarıyı elde etmek için uyguladığımız yapılanmayı çok daha önceden yapmıştık. Onun meyvelerini yemeye başladık. Futbolcu arkadaşlarımız beklenen uyumu bu sene çok net bir şekilde gösterdi. Sonuçları oyuna da yansıdı. Başkan, yönetim, teknik ekip, futbolcu ve taraftarıyla bütünleşme olduğu zaman bazı şeylerin transfersiz de olabileceğini net bir şekilde ortaya koyduk. Tüm arkadaşlarımızla beraber böyle güzel bir konuma geldik. Bununla alakalı Türk kamuoyunda da güzel bir tepki alıyoruz. Herkes Samsunspor’un oyun anlayışını tebrik ediyor. Bazen oyun olarak kamuoyunu tatmin etmeyecek görüntüler verebilirsiniz. Ama biz çok şükür puan kaybettiğimiz maçlarda bile iyi oynayan taraf olduk. Bu anlamda çok mutluyuz. İnşallah ikinci yarıda aynı çıkışımızı devam ettirip ligin sonuna kadar giderek ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde sonlandıracağız.