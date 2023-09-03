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Samsunspor - İstanbulspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi Abone Olun

Samsunspor - İstanbulspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi Süper Lig’in 4. haftasında Samsunspor ile İstanbulspor karşılaşması yoğun yağış dolayısıyla 12. dakikada ertelendi. Mücadele TFF tarafından belirlenen bir tarihte daha sonra oynanacak.

İHA Samsunspor ile İstanbulspor, ligin 4. haftasında Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin hakemi Burak Şeker, maçın 12. dakikasında topun zeminde sekmediğini ve ilerlemediğini fark edince maçı durdurdu. Yağmur dinmeyince karşılaşma ertelendi Eline topu alan hakem Şeker, birkaç farklı noktada topun sekip sekmediğini denedi. Hakem ve futbolcular sahanın temizlenmesi için kısa süreliğini soyunma odasına gittiler. Yağmur etkisini azaltmayınca tekrar yardımcılarıyla birlikte sahaya giren hakem Burak Şeker, birkaç denemeden sonra da top sekmeyince her 2 takımın kaptanları ve teknik direktörlerini yanına çağırarak karşılaşmanın ertelendiğini bildirdi. Maç ileri bir tarihte oynanacak Stattan yapılan anonsta maçın Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirleyeceği başka bir tarihte oynanacağı açıklandı.

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