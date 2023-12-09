Samsunspor, Kasımpaşa'yı dört golle geçti!

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Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Markus Gisdol'un çalıştırdığı Samsunspor ile Sami Uğurlu'nun ekibi Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Samsunspor 4-2'lik skorla kazandı.
Samsunspor rahat kazandı
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 11 ve 22. dakikalarda Marius Mouandilmadji, 60. dakikada Emre Kılınç ve 76. dakikada Olivier Ntcham attı.
Kasımpaşa'nın golleri 90+1'de Yasin Özcan ve 90+4'de Da Costa'dan geldi.
Üst üste 2. galibiyetini alan Samsunspor, 14 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 21 puanda kaldı.
Samsunspor, Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.
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