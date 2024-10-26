Samsunspor, Kasımpaşa'yı farklı yendi

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Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa ile Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan Samsunspor oldu.

Konuk takım, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

SAMSUNSPOR, GERİDEN GELDİ

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 68 ve 77. dakikalarda Carlo Holse, 71. dakikada Soner Aydoğdu ve 86. dakikada Flavien Tait kaydetti.

Kasımpaşa'nın tek golü 31. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.

NTCHAM 8 DAKİKADA 2 PENALTI KAÇIRDI

Samsunspor'da Olivier Ntcham, 19 ve 27. dakikalarda kazanılan iki penaltıyı da gole çeviremedi.

DEPLASMANDA 5'TE 5

Ligde 6 maçtır kaybetmeyen Samsunspor, galibiyet sayısını 7 maça çıkardı. Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda oynadığı bütün maçları kazanarak 5'te 5 yaptı.

4 maçtır mağlup olmayan Kasımpaşa ise bu sezon 3. mağlubiyetini yaşadı. Sami Uğurlu'nun takımı kendi sahasında ligde henüz galip gelemedi.

SAMSUNSPOR, İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Samsunspor bu sonucun ardından puanını 22'ye yükseltti ve maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Kasımpaşa ise 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'a konuk olacak. Samsunspor ise Antalyaspor'u konuk edecek.