Samsunspor maçında oyundan alınan Edin Dzeko'nun tepkisi gündem oldu

Süper Lig'in 21. hafta müsabakasında Fenerbahçe ile Samsunspor kozlarını paylaştı. Maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan kritik mücadelenin ikinci yarısında Edin Dzeko'yu sinirlendiren bir olay yaşandı.
Skorun 1-1 devam ettiği sırada Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3 değişiklik gerçekleştirdi.
Oyundan çıkan Dzeko, çılgına döndü
Gol bulmak isteyen sarı-lacivertlilerde 70. dakikada Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic oyundan çıkarken Cengiz Ünder, Joshua King ve Michy Batshuayi oyuna girdi.
İsmail Kartal'ın verdiği bu karar sonrasında yıldız futbolcu Edin Dzeko, adeta çılgına döndü. Golcü futbolcu, kenara gelmesinin ardından tepki gösterdi. Yaşanan bu anlar ise sosyal medyada gündem oldu.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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