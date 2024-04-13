Samsunspor maçında sahnede! Semih Kılıçsoy ligdeki 10. golünü attı Beşiktaş’ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, Samsunspor karşısında fileleri havalandırarak bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 10’a yükseltti.

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Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlıların genç forveti Semih Kılıçsoy, karşılaşmanın 18. dakikasında takımının tek golünü kaydetti ve ligdeki gol sayısını 10’a yükseltti.

Ligde Hatayspor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Konyaspor ve İstanbulspor maçlarında 1 gol bulan Semih Kılıçsoy, Rizespor ve Trabzonspor’a karşı da 2’şer gol atma başarısı gösterdi.

Bu sezon 29 maça çıktı

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 maçta görev alan 18 yaşındaki oyuncu, 11 gol atıp 3 de asist yaptı.

Karadeniz ekibi karşısında mücadeleye 11'de başlayan Semih, 90 dakika sahada kaldı.