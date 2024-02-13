Samsunspor maçında uyuyakalan taraftar viral oldu

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Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.
Karadeniz ekibi zorlu mücadeleyi 2-0 kazandı.
Bu sonucun ardından Samsunspor, ligde 29 puana yükseldi. Antalyaspor ise ligde 34 puanda kaldı.
Yayıncı kuruluş paylaştı
Maçın sonunda yaşananlar ise beIN Sports kameralarına yansıdı.
Galibiyet sevinci yaşayan kadın taraftarın, kollarını iki yana açarak uçmaya çalışmasının hemen ardından ekrana gelen bir Samsunspor taraftarının çoktan uykuya geçmesi üzerine maçın spikerinin söylediği sözler viral oldu.
Uçmaya çalışan Samsunlu taraftarlar ve... Çoktan uçmuş bir ağabeyimiz görüntüde!
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