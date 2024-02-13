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Samsunspor maçında uyuyakalan taraftar viral oldu

Samsunspor maçında uyuyakalan taraftar viral oldu Samsunspor'un Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçın ardından ekrana yansıyan bir taraftarın uyuması, sosyal medyanın da gündemine oturdu.