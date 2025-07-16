Samsunspor, Okan Kocuk'un sözleşmesini yeniledi

Yeni sezonda Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek Samsunspor, hem iç hem de dış transferde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon öncesi mevcut kadrosundaki önemli oyuncuları bünyesinde tutmak ve istikrarı sağlamak amacıyla sözleşme yenilemelerine de ağırlık veriyor.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Bu kapsamda, 2023 yılında Galatasaray’dan bedelsiz olarak transfer edilen 29 yaşındaki kaleci Okan Kocuk’un, gösterdiği başarılı performans nedeniyle sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldı.

"BİRLİKTE NİCE BAŞARILARA OKAN"

Samsunspor Kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise, şu ifadelere yer verildi: