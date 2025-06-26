Samsunspor: Örnek alınacak bir başarı öyküsü yazdık

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, yeni dönemde Avrupa kupalarına düzenli katılan ve ligin ilk beşinde kalıcı yer edinen bir yapı oluşturmak istediklerini söyledi.

Nuri Asan Tesisleri'nde iş insanları ile bir araya gelen Bilen, 2024-2025 sezonunda elde edilen tarihi başarının arkasında sponsorların ve iş ortaklarının katkısının büyük rol oynadığını vurguladı.

"BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ YAZDIK"

Transfer yasağıyla sezona başlayan ve "paraşütsüz düşer" yorumları yapılan takımın Süper Lig'i üçüncü sırada tamamladığını hatırlatan Bilen, şunları dedi:

Türk futbolu adına örnek alınacak bir başarı öyküsü yazdık. Bundan sonra hedefimiz Avrupa kupalarına düzenli katılan, büyük takımlara karşı her zaman direnç gösteren, Süper Lig'in ilk beşinde kalıcı yer edinen bir yapı oluşturmak.

"BAŞARI YOLCULUĞUNDA YALNIZ OLMADIĞIMIZI BİLİYORUZ"

Samsunspor'un yönetim kadrosunun büyük uyum içinde çalıştığına işaret eden Bilen, şu ifadeleri kullandı: