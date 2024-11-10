Samsunspor penaltı kazandı, Ntcham golü buldu

Haber Merkezi
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor karşılaştı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ikinci yarısında konuk takım Samsunspor, penaltı kazandı.
PENALTI KARARI ÇIKTI, NTCHAM GOLÜ BULDU
50. dakikada sarı-kırmızılı takımın ceza sahası içinde Samsunsporlu Dimata, Davinson'un müdahalesiyle yerde kaldı.
Pozisyona yakın olan Halil Umut Meler, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
Galatasaray'da Fernando Muslera, itirazları sonrası sarı kart gördü. Penaltıda topun başına geçen Ntcham, skoru 1-1'e getirdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış