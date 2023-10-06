Samsunspor, Rizespor maçı öncesi kurban kesti

Süper Lig’de oynadığı 6 maçta 1 puan toplayabilen ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Samsunspor, son sırada bulunuyor.
Kırmızı-beyazlılar bugün yapılacak antrenman öncesinde kurban kesti.
Samsunspor'dan yapılan açıklamada konu hakkında şu ifadelere yer verildi:
Takımımızın Pazar günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi bugün Nuri Asan Tesisleri'nde icra kurulumuz, teknik ekip, dernek yönetim kurulu üyesi Zafer Erdoğan ve futbolcularımızın katılımıyla dualar eşliğinde kurban kesildi. Birlik beraberlik içerisinde yapılan kurban kesimi sonrası takımımız Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Daha önce de yapmışlardı
Karadeniz temsilcisi 2017 yılında 1. Lig’de mücadele ederken de kötü gidişatın önüne geçmek için Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları öncesinde kurban kesmişti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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