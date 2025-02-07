Samsunspor sahasında Hatayspor'u yendi

Haber Merkezi
Süper Lig'in 23. haftasında Samsunspor, Hatayspor'u ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Samsun'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Marius Mouandilmadji ile 7. dakikada Zeki Yavru kaydetti.
İÇ SAHADA 9 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ
Bu sonuçla iç sahadaki yenilmezlik serisini 9 maça yükselterek puanını 43 yapan Samsunspor, ligdeki bir sonraki maçında Konyaspor deplasmanına gidecek.
Galibiyet hasreti 11 maça, deplasmandaki kazanamama serisi 17 maça ulaşan 10 puanlı Hatayspor ise Alanyaspor'u konuk edecek.
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