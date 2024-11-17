Samsunspor: Takımda birliktelik ruhu ile ilerliyoruz

DHA

Samsunspor Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, takımdaki oyuncuların ve teknik ekibin gerçekten armayı sahiplenerek çalıştıklarını ve başarının bu ruh ile geldiğini ifade etti.

"BİRİNCİ HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK VE HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİTMEK"

Takımın bir bütün olarak taraftarlarla birlikte bu özveri ile en iyi şekilde ilerlemek istediklerini belirten Soner Soykan, şunları dedi:

Bugün Süper Lig'in 3’üncü sırasında olmamız, futbolcularımızın, teknik ekibimizin ve kulüp çalışanlarımızın özverili çalışmasının bir sonucudur. Ancak sezon başında dediğimiz gibi birinci hedefimiz ligde kalmak ve her geçen gün daha iyiye gitmek.

"GEÇTİĞİMİZ SENELERDE YAPTIĞIMIZ DOĞRU HAREKETLER MEYVESİNİ VERMEYE BAŞLADI"

Kırmızı-beyazlı ekibin ligde ne konumda olursa olsun konsantre şekilde ilerlemeye çalıştıklarını söyleyen Soner Soykan, şu ifadeleri kullandı: