Samsunspor taraftarları, Volkan Demirel'e çiçek ve forma hediye etti

İHA

Samsunsporlu taraftarlar, Süper Lig'in 14. haftasında oynayacakları maç için Samsun'a gelen Bodrum FK kafilesini konakladığı otelde ziyaret etti.

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği Başkanı Cüneyt Şenkal, tüm taraftarlar adına Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde hissedilen, 6 Şubat depreminde şehirlere önemli desteği olan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'e, adının yazılı olduğu 55 numaralı Samsunspor forması ve çiçek takdim etti.

Demirel ise Samsunspor taraftarına teşekkür etti.

TAYLAN'A DA BAŞARILAR DİLENDİ

Ayrıca taraftarlar, geçen sezon Samsunspor forması giyen Taylan Antalyalı’ya da başarı diledi.