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İHA

Samsunspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de 4 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda birbirlerine rakip olacak.

Karadeniz derbisinin biletleri bugün saat 13.00'te satışa sunuldu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Biletlerin satışa çıkması ile birlikte deplasman tribününde Trabzonspor taraftarına ayrılan bin 608 biletin tamamı 33 saniyede tükendi.

Ev sahibi Samsunspor için ayrılan 30 bin 548 adet biletten ise yüzde 70'e yakını 3 saat gibi bir sürede tükendi.

Samsunsporlu taraftarlar bilet satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

SAMSUNSPOR TARAFTARI GALİBİYET İSTİYOR

İlkadım ilçesindeki AVM Meydanı'ndaki bilet satış noktasında kuyruğa giren vatandaşlar, uzun süredir sıra beklediklerini, kendilerine sıra gelmeden biletlerin tükenmesinden endişelendiklerini belirterek, Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini dile getirdi.

2 BİN 400 GÜVENLİK PERSONELİ GÖREV YAPACAK

Karadeniz derbisinde güvenlik önlemleri kapsamında 600'ü özel güvenlik olmak üzere 2 bin 400 güvenlik personeli görev alacak ve Trabzonspor taraftarı şehir girişinden toplu halde stada getirilecek.