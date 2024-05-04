Samsunspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Ligde çıktığı 34 karşılaşmada 18 galibiyet, 4 beraberlik, 12 mağlubiyet sonucunda 58 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek 61 puana ulaşmak istiyor.
En yakın rakibi Beşiktaş'ın 4 puan önünde yer alan Karadeniz ekibi, haftayı kayıpsız geçerek üçüncülük şansını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.
Ligde çıktığı 34 karşılaşmada 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda 39 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip ise Karadeniz derbisinde Trabzonspor'u yenerek küme düşme potasından uzaklaşmayı hedefliyor.
Muhtemel 11'ler
Samsunspor: Okan, Alim, Drongelen, Zeki, Bola, Benasser, Taylan, Ntcham, Emre, Carlo Holse, Marius
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Bardhi, Visca, Pepe, Trezeguet, Onuachu
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