Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'ne galibiyetle devam etmek istiyor

Samsunspor, 2025–2026 sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşaması dördüncü maçında, 27 Kasım Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Breidablik Kopavogur FC mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimdeki antrenman 1 saat sürdü.

"EKSİK OYUNCULARIMIZ VAR"

İzlanda deplasmanı öncesinde takımdaki sakat ve cezalı oyuncular hakkında konuşan Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, "Eksik oyuncularımız var. Lubomir Satka, Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa’nın sakatlıkları var. Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın Avrupa listesinde yok. Celil Yüksel de hak mahrumiyeti nedeniyle aramızda olmayacak. Ntcham antrenmanlara bugün başladı. Sousa’nın sakatlığı uzun sürecek. Eksiklerimiz bunlar ama maça 11 kişi çıkacağız. İnşallah iyi bir sonuçla döneceğiz" diye konuştu.

"İZLANDA’DAN 3 PUANLA DÖNÜP, AVRUPADAKİ LİDERLİĞİMİZİ KORUYACAĞIZ"

Beşiktaş karşısında zorlu bir hafta geçirdiklerini belirten Suat Çakır, şöyle konuştu:

Zorlu bir hafta geçirdik. Beşiktaş maçı zorlu geçti ama galibiyeti kaçırdık. İzlanda’daki maça hazırlanıyoruz. Bugün de son antrenmanımızı yaptık. 7-8 saatlik bir uçak yolduğumuz olacak. Avrupa’da Konferans Ligi maceramızı galibiyetle devam ettirmek istiyoruz. İzlanda’dan 3 puanla dönüp, ilk sıradaki yerimizi korumaya çalışacağız.

MAÇIN HAKEMİ UKRAYNA'DAN

Ayrıca UEFA tarafından açıklanan hakem atamalarına göre karşılaşmada orta hakemliği Ukraynalı Denys Shurman yapacak.

Shurman’a Semen Shlonchak ve Valentyn Kutsev yardımcı hakem olarak eşlik edecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Klym Zabroda olacak.