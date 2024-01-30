Samsunspor, yeni yılda çıkış yakaladı Ocak ayında 6’sı Süper Lig olmak üzere 7 mücadeleye çıkan Samsunspor, bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Küme düşme hattında yeni yıla başlayan kırmızı-beyazlılar, 2024 Ocak ayı performansı ile 14. sıraya yükseldi.

İHA

Erteleme maçları nedeniyle ocak ayını yoğun bir fikstürde geçiren Samsunspor, bu süreçte 6 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası müsabakası oynadı.

6 Ocak’ta sahasında Fatih Karagümrük’ü 1-0 yenen Samsunspor, 11 Ocak’ta Trabzonspor’a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

14 Ocak’ta evinde Sivasspor’u 2-0'la geçen kırmızı-beyazlılar, 17 Ocak'ta kupada deplasmanda Alanyaspor’u 3-1 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı.

21 Ocak’ta Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Samsun ekibi, 25 Ocak’ta konuk ettiği Kayserispor’u 2-0 ile geçip, 29 Ocak’ta da deplasmanda İstanbulspor'la 1-1 berabere kalarak bu ayki fikstürünü tamamladı.

Samsunspor, ocak ayında oynadığı toplam 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek küme düşme hattında girdiği ayı, 26 puanla 14. sırada tamamladı.

Markus Gisdol, ligin en başarılı 3. teknik direktörü

Ligin 8. haftasında 1 puanla son sırada bulunan Samsunspor'u, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'ndan devralan Alman Teknik Direktör Markus Gisdol, şu anda ligin en başarılı 3. teknik direktörü konumunda bulunuyor.

Gisdol, ligde Samsunspor ile 16 maçta 1.67 puan ortalaması tutturarak 23 karşılaşmada 2.61 puan ortalaması tutturan İsmail Kartal ve Okan Buruk’un ardından en iyi puan ortalamasına sahip 3. teknik direktör olarak dikkat çekti.

Yine Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı da 15 maçta 1.67 puan ortalaması yakalayarak, Gisdol ile aynı sırayı paylaştı.

Samsunspor, Süper Lig’in 24. haftasında 2 Şubat Cuma günü saat 20.00’de Galatasaray’ı ağırlayacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)