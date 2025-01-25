Samsunspor'da Emre Kılınç'ta kırık var

Haber Merkezi
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da Emre Kılınç'ın parmağında kırık tespit edildiği bildirildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, cuma akşamı oynanan Gaziantep FK maçının ilk yarısında yaşanan pozisyonda Emre Kılınç'ın sağ el ikinci parmak tarak kemiğinde kırık meydana geldiği belirtildi.
CERRAHİ TEDAVİYE BAŞLANACAK
Tecrübeli oyuncunun sağlık ekibinin müdahalesiyle karşılaşmayı tamamladığı aktarılan açıklamada, Emre Kılınç'ın cerrahi tedavisine bugün başlanacağı kaydedildi.
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