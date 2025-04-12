Samsunspor'da Rick van Drongelen'in dudağına dikiş atıldı

Haber Merkezi

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Samsunspor'da Roland Sallai ile girdiği mücadele yaralanan Rick van Drongelen'in dudağına dikiş atıldı.

Kımızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuları Rick Van Drongelen'in, sarı kart gördüğü pozisyonda ağzına almış olduğu darbe sonucu dudağının yarıldığı ve sahada yapılan müdahalenin ardından maça devam edebildiği hatırlatıldı.

İLGİLİ HABER Samsunspor'dan Galatasaray maçı sonrası hakem tepkisi

"SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Müsabaka sonrasında oyuncunun sağlık kontrolünün yapıldığı ifade edilerek, şöyle denildi:

Sağlık sponsorumuz VM Medicalpark Samsun Hastanesinde yapılan kontrollerde, parçalanan dudak dokusu plastik cerrahi tarafından suture edilmiştir. Çalışmalarına devam edecek olan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

"8 DİKİŞ, 6 FİNAL"

Bu arada Hollandalı futbolcu Van Drongelen ise sosyal medya hesabından fotoğrafını, “8 dikiş, 6 final” notuyla paylaştı.