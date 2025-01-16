Samsunspor'da tarihi sezon hesapları yapılıyor

Haber Merkezi

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, ligin ikinci yarısında hedeflerinin Samsunspor tarihine geçecek bir sezon yaşamak olduğunu belirtti.

Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

ZORLU BEŞİKTAŞ MAÇINA HAZIRLIK

Reis, ligin ikinci yarısına Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacaklarını hatırlatarak, "Bu zorlu maçtan en iyi sonucu almaya çalışacağız. Sezonun kalanında 2 puan ortalamasını yakalayabilirsek bizim için büyük bir başarı olur. Bu zor ancak kesinlikle mümkün." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK"

Avrupa kupaları hakkında yapılan yorumlara değinen Reis, "Öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Bu hedefi gerçekleştirdikten sonra Samsunspor tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşamak istiyoruz. İkinci yarıda 18 maçımız var ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

"TRANSFER YASAĞINA RAĞMEN BAŞARIYA ULAŞTIK"

Sezon başında transfer yasağıyla mücadele ettiklerini hatırlatan Reis, şunları ekledi: