Samsunspor’dan Ali Koç’a destek mesajı

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Samsunspor Kulübü, Süper Lig’in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk futbolunda şiddetin her zaman karşısında durduğumuzu belirtir; Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a yapılan saldırıyı şiddetle kınar, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. 2024/25 futbol sezonu özelinde, Türk futbolunun tüm paydaşlarını birlik, bütünlük ve sükunete davet ederiz.