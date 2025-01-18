Samsunspor'dan Beşiktaş maçı sonrası hakeme tepki!

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Beşiktaş, Süper Lig’in 20’nci haftasında sahasında konuk ettiği Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Konuk ekip Samsunspor, müsabakanın ardından yaptığı paylaşımla maçın hakemi Kadir Sağlam'a tepki gösterdi.

MAÇ SONUNDA VAN DRONGELEN PAYLAŞILDI

Maç sonu paylaşımında maçta kırmızı kart gören oyuncuları Ricky van Drongelen'in hakeme olan itirazını kullanan Samsunspor'un paylaşımı, taraftarları tarafından ilgi gördü.

"SÖZDE ADALETİNİZE RAĞMEN PUANIMIZI ALDIK"

Samsunspor Kulübü, bu paylaşımın ardından bir gönderi daha yayınladı.

Kırmızı-beyazlılar, "Sözde adaletinize rağmen, puanımızı aldık. Eve Dönüyoruz!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş maçının 64. dakikasında Samsunspor 10 kişi kalmıştı.

Ricky van Drongelen, Ciro Immobile'ye ceza alanı önünde yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartını görüp ve oyun dışında kalmıştı.

Ricky van Drongelen kariyerindeki ilk kırmızı kartı görmüştü.