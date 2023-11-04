Samsunspor'dan bir ilk! Hatayspor karşısında ilk galibiyeti aldılar Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, Hatayspor'u son dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Markus Gisdol yönetimindeki Samsunspor ile Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor, karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

Galibiyet son dakikada geldi

Hatayspor, 36. dakikada Didier Lamkel Ze ile öne geçti. Samsunspor bu gole 77. dakikada penaltıdan Ercan Kara ile karşılık verdi.

Karadeniz ekibi 90+9. dakikada 90+9' Kingsley Schindler'in attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Hatayspor'da Joelson Mendes, son düdüğün ardından kırmızı kart gördü.

Samsunspor, bu sezon ilk kez kazandı

Samsunspor, bu galibiyetle bu sezon ilk galibiyetini elde etti ve 5 puana yükseldi. Hatayspor, 14 puanda kaldı.

Samsunspor, gelecek hafta Pendikspor deplasmanına gidecek. Karadeniz temsilcisi hafta içi ise yarıda kalan ve ertelenen maçta İstanbulspor'u konuk edecek. Hatayspor, ligde gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek