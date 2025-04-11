Samsunspor'dan Galatasaray maçı sonrası hakem tepkisi

Haber Merkezi
Süper Lig’in 31’inci haftasında Samsunspor, sahasında ağırladığı Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.
Maçın ardından Samsunspor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşıma imza attı.
SAMSUNSPOR'DAN PAYLAŞIM
Karadeniz ekibi, Roland Sallai ve van Drongelen arasında yaşanan pozisyonda Hollandalı oyuncuya sarı kart gösterilmesine tepki gösterdi.
Hakem kararlarına yönelik bir paylaşım yapan Samsunspor'un paylaşımında, "Dirsek bize, kart bize... ADALET?" ifadeleri yer aldı.
DRONGELEN'IN FOTOĞRAFIYLA PAYLAŞILDI
Karadeniz ekibinin paylaşımında Van Drongelen'in dudağının açıldığı bir fotoğraf kullanıldı.
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