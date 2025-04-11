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Samsunspor'dan Galatasaray maçı sonrası hakem tepkisi

Samsunspor'dan Galatasaray maçı sonrası hakem tepkisi Süper Lig'de sahasında Galatasaray ile karşılaşan ve sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılan Samsunspor, maçın ardından bir paylaşımda bulundu.