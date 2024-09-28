Samsunspor'dan Göztepe'ye karşı muhteşem geri dönüş Süper Lig'in 7. haftasındaki Samsunspor, sahasında ağırladığı Göztepe'yi, 3-1 geriye düştüğü karşılaşmada 4-3 mağlup etti.

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor, sahasında Göztepe'yi ağırladı.

7 gollü karşılaşmayı, 3-1 geriye düşen ev sahibi ekip, 4-3 gibi muhteşem bir geri dönüşle kazandı.

İLK YARI

1. dakikada orta sahada Zeki Yavru ile hava topu mücadelesinde Solet kafasına aldığı darbe sonucu yerde kaldı. Bir süre saha içinde tedavisi yapılan Solet, daha sonra ambulans ile hastaneye götürüldü. Bu futbolcunun yerine 5. dakikada Kuryu Matsuki oyuna dahil oldu.

13. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızlı takımın sol çaprazdan kazandığı taç atışını Djalma kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği topu Zeki Yavru, ters bir kafa vuruşu ile kendi kalesine gönderdi: 1-0

27. dakikada ev sahibi takımın atağında Laura'nın pasında Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

28. dakikada Samsunspor 1-1 beraberliği yakaladı. Bola'nın sağ çaprazdan ortasına arka direkte iyi yükselen Moundilmadji kafa ile vurdu, kaleci Lis'ten seken topu tekrar önünde bulan Moundilmadji, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı bu sefer ağlara gönderdi: 1-1

41. dakikada Göztepe, 2-1 öne geçti. Taha Altıkardeş'in uzun pasına hareketlenen Romulo, ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

MONTELLLA DA TRİBÜNDEYDİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, müsabakayı protokol tribününden takip etti.

İKİNCİ YARIDA FARK 3'E ÇIKTI

50. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Samsunspor'lu oyuncu Benasser'in hatalı pasında Juan, bir anda kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Kaleciyi çalımlayan Juan, boş ağlara topu yuvarladı: 3-1

60. dakikada misafir takımın atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde Taha Altıkardeş'in pasında altıpas içinde topla buluşan Romulo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

SAMSUNSPOR FARKI 1'E İNDİRDİ

70. dakikada Samsunspor farkı 1'e düşürdü. Bola'nın pasında ceza sahası çizgisi üzerinden Ntcham'ın sert şutunda, top kaleci Lis'i geçerek ağlara gitti: 3-2

SCHINDLER BERABERLİĞİ SAĞLADI

80. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Zeki Yavru'nun pasına hareketlenen Schindler'in sağ çaprazdan ceza sahası içine girer girmez sert şutunda, top kaleci Lis'in tuttuğu köşeden ağlarla gitti: 3-3

SAMSUNSPOR UZATMADA NTCHAM İLE GALİBİYETE UZANDI

90+1. dakikada Samsunspor öne geçti. Soner Gönül'ün uzaktan şutunda kaleci Lis'ten dönen topu Schindler tamamlamak isterken, defansa çarpan meşin yuvarlak Ntcham'ın önünde kaldı. Kamerunlu futbolcu düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 4-3

Karşılaşmayı ev sahibi takım 4-3 kazandı.

SOLET SAKATLANDI

Maçın ilk yarının 5. dakikasında Göztepeli oyuncu Solet'in Zeki Yavru ile hava mücadelesinde kafasına aldığı darbe sonucu sakatlanıp oyundan çıkması nedeniyle kurallar gereği misafir takım 6 oyuncu değişikliği yaptı.

Samsunspor: 4 - Göztepe: 3

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Mehmet Türkmen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Deniz Caner Özaral

Samsunspor: Okan Kocuk, Bola (Dk. 74 Soner Gönül), Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Benasser, Holse, Ntcham, Laura (Dk. 58 Muja), Emre Kılınç (Dk. 74 Schindler), Moundilmadji (Dk. 93 Dimata)

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak (Dk. 65 Nazım Sangare), Dennis, Solet (Dk. 5 Matsuki (Dk. 77 Tijanic)), Doğan Erdoğan, Djalma (Dk. 85 İsmail Köybaşı), Romulo (Dk. 85 Victor Hugo), Juan (Dk. 77 Fofana)

Goller: Dk. 13 Zeki Yavru (kendi kalesine), Dk. 41 Romulo, Dk. 50 Juan (Göztepe), Dk. 28 Moundilmadji, Dk. 70 ve 90+1 Ntcham, Dk. 80 Schindler (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Lis, Dk. 56 Dennis (Göztepe)