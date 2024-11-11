Samsunspor'dan hakem açıklaması: Yanlış kararlar verildi

Haber Merkezi

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı sürüyor.

Ligin 12. hafta mücadelesinde Okan Buruk’un çalıştırdığı Galatasaray ile Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, hakem Halil Umut Meler’in düdük çaldığı maçta Ali Sami Yen Spor Komplesi’nde karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla Galatasaray oldu.

SAMSUN'DAN TEPKİ VAR

Öte yandan Samsunspor, Galatasaray ile oynadıkları ve 3-2 kaybettikleri maçın hakem kararlarıyla ilgili açıklamala yaptı.

Yapılan açıklamada, "Karşılaşmada birçok hatalı karara imza atan maçın hakemi, kararlarının çoğunluğunu rakibimiz lehine kullanmıştır. Özellikle futbolcumuz Olivier Ntcham'a rakip ceza sahası içerisinde yapılan açık faul pozisyonu görmezden gelinmiş ve penaltı verilmemiştir." denildi.

İŞTE SAMSUNSPOR'UN AÇIKLAMASI

Dün akşam Galatasaray'a karşı deplasmanda oynadığımız karşılaşmada, hakemin yanlış kararlarına değinmeden önce hakem atamasıyla ilgili çekincelerimize değinmek daha yerinde olacaktır.



Müsabakanın hakemi, Kulübümüzün daha önce oynamış olduğu başka müsabakalara da atanarak yine aleyhimize hatalı kararlar vermiştir. Önceki karşılaşmalarda bu konuya dikkat çekmemize rağmen, aynı hakem bizim için son derece önemli bu kritik müsabakaya atanmıştır.



Karşılaşmada birçok hatalı karara imza atan maçın hakemi, kararlarının çoğunluğunu rakibimiz lehine kullanmıştır. Özellikle futbolcumuz Olivier Ntcham'a rakip ceza sahası içerisinde yapılan açık faul pozisyonu görmezden gelinmiş ve penaltı verilmemiştir.