İHA

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, modern bir stat yapmak istediğini açıklamıştı.

Tekkeköy'de sanayi içerisinde yer alan stadın, konum ve içerik anlamında hem taraftarın hem de spor müsabakaların taleplerine cevap vermediğini öne süren Yıldırım'ı destekleyen Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, kendilerine şehir merkezinde gösterilecek yer olursa stadyum inşa edebileceklerini belirtti.

"BAŞKANIMIZIN HAYALİ VE VİZYONU BUNUN PEŞİNİ BIRAKMADI"

Yönetim olarak ana hedef ve amaçlarının şehrin içerisinde yer alan modern bir stat yapmak olduğunu dile getiren Veysel Bilen, şunları dedi:

Başkanımızın statla ilgili taraftardan gelen yoğun talep ile birlikte 24 saat yaşayan, ulaşımı kolay, ileride kulübe maddi kaynak sağlayacak, şehre değer katacak bir stat yapımı ile ilgili bugün değil, en başından beri bir düşüncesi vardı. Her sohbetinde de böyle bir yer tahsisi sağlanırsa kendi kaynaklarımızla bunu yapabileceğimizi ifade etmişti. 2 yıl önce yoğun bir şekilde yer araştırması yaptık ama bize gösterilen yerlerin düşündüğümüz hedeften uzaktan olması hem de yönetimsel değişiklikler nedeniyle maalesef gündemden çıkar gibi olmuştu. Başkanımızın hayali ve vizyonu bunun peşini bırakmadı. Şehirde de çok yoğun bir şekilde yeni stat yönünde talep var. Şehrimizin önde gelen siyasileri, başta Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan olmak üzere hem taraftarımızın hem camianın hem de Samsunspor Başkanımızın çağrısına kayıtsız kalmayacağını ümit ediyoruz. Bugünden yarına bu hayalimiz gerçekleşmese bile ana hedefimiz ve kulüp olarak atacağımız en önemli adımlardan bir tanesi de 365 gün 7/24 yaşayan, şehrin içerisinde yer alan, taraftarın maç günü bir düğüne gider gibi maça geldikleri, ofislerin yer aldığı bir stat projesidir. Arnavutluk'un Tiran şehrinde böyle bir stadyum var. Hayalimiz böyle bir stadı Samsun'a kazandırmak.

"STAT YERİ HAKKINDA BİRKAÇ ALTERNATİF ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTIK"

Stat yapma düşüncelerini hayata geçirmek için çalıştıklarını da aktaran Bilen, şu şekilde konuştu: