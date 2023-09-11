Samsunspor'dan Umut Meraş açıklaması Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş'tan Umut Meraş ile ilgili transfer açıklamasında bulundu.

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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş'tan Umut Meraş'ı transfer etmek için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

Umut Meraş için Beşiktaş ile görüşüyorum. Aramızda maddi olarak ufak bir fark var. Son teklifimizi yaptık. Umut Meraş, Beşiktaş'ta istenmeyen bir oyuncu. Beşiktaş taraftarı istemiyor, çocuk sahaya çıktığında bildiğini unutuyor. Beşiktaş'ta oynama şansı sıfır. Oyuncunun geleceği bitiriliyor. Biz, bir oyuncuya ekmek kapısı olmak istiyoruz.

19 maçta süre almadı

Umut Meraş, geçen sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 18 maçta görev alırken gol ve asist katkısı yapamadı.

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise hiçbir maçta görev alamadı. Umut Meraş'ın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.