Samsunsporlu Landy Dimata, iki kez boş kaleye kaçırdı

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Süper Lig 14. haftasında Samsunspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Rick Van Drongelen, 51 ile 55. dakikalarda Marius Mouandilmadji ve 90+3. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.

Bu sonuçla Samsunspor 29 puana yükseldi. Bodrum FK 11 puanda kaldı.

DIMATA, BOŞ KALEYE ATAMADI

Müsabakanın ikinci yarısında ise sahalarda ender görülen iki pozisyon yaşandı.

Samsunspor'un forvet oyuncusu Landry Dimata, maçta iki inanılmaz pozisyondan yararlanamadı.

Belçikalı oyuncu, 46 ve 71. dakikalarda boş kaleye gol atamadı. 27 yaşındaki futbolcu, yaşanan bu anların ardından ise sosyal medyada gündem oldu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)