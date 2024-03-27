Samsunsporlu Lubomir Satka, ameliyat edildi Markus Gisdol yönetimindeki Samsunspor'da 28 yaşındaki savunma oyuncusu Lubomir Satka, geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat oldu.

AA

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Slovak stoper oyuncusu Lubomir Satka, sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki Satka'nın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Hatayspor maçında sakatlandı

Açıklamada, Hatayspor maçında sol ayak bileğinden sakatlanan tecrübeli oyuncunun özel bir hastanede operasyon geçirdiği bildirildi.

Satka'nın ne zaman sahalara döneceği konusunda ise açıklama yapılmadı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)