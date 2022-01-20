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Samsunspor'un efsanesi Emin Kar'ın adının verildiği kütüphane açıldı

Samsunspor'un efsanesi Emin Kar'ın adının verildiği kütüphane açıldı

Üç ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar'ın adının verildiği kütüphanenin açılışı yapıldı.