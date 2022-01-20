Samsunspor'un hayatını kaybeden oyuncuları anılıyor

20 Ocak 1989 tarihinde trafik kazasında hayatını kaybeden Samsunsporlu isimler yıl dönümünde anılıyor.

Samsunspor futbol takımının 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazası, Türk futbol tarihinin kara günleri arasında yer aldı.

Sezonun ikinci devresinde Malatyaspor deplasmanına giden Samsunspor futbol takımının bulunduğu otobüs, Havza ilçesinde kamyon ile çarpıştı.

Kazada teknik direktör Nuri Asan ile futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomic ve otobüs şoförü Asım Özkan yaşamını yitirdi.

SAMSUNSPOR KAZADAN SONRA SİYAHI DA RENKLERİNE EKLEDİ

Karadeniz ekibi, bu kaza nedeniyle 1989 yılından itibaren kırmızı-beyazlı renklerine siyahı da ekledi.

Aynı kazada felç kalan, 3 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar ise Asri Mezarlık'taki kabrinde dualarla anılacak.