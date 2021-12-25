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    Samuel Eto'o Moukoko'yu Kamerun'a istiyor

    Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, henüz A Milli Takım seçimi yapmayan Youssoufa Moukoko'yu Afrika Kupası öncesi ikna etmek için görüşme yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2021 - 11:03
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    Samuel Eto'o Moukoko'yu Kamerun'a istiyor

    Dortmund'un geleceği parlak forveti Youssoufa Moukoko'ya Kamerun'dan Milli Takım daveti geldi.

    Almanya vatandaşlığı da olan ve Almanya'nın genç milli takımlarında oynayan Moukoko'nun Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o tarafından yakın takibe alındığı belirtildi.

    Eto'o'nun Moukoko ve ailesiyle görüşme gerçekleştirdiği belirtilirken 18 yaşındaki Moukoko'nun ise henüz A Milli Takım seviyesinde karara varmadığı aktarıldı.

    Samuel Eto o Moukoko yu Kamerun a istiyor #1

    ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

    Youssoufa Moukoko, Kamerun'da dünyaya gelmiş ve sonrasında Almanya'ya göç edip vatandaşlık almıştı.

    17 yaşındaki oyuncu hem Milli takım hem de Dortmund genç yaş kategorilerinde ulaştığı gol sayılarıyla adından söz ettirmişti.

    Samuel Eto o Moukoko yu Kamerun a istiyor #2

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