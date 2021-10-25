Samuel Eto'o ve Guti'den derbi tahmini

Yolu Türkiye'den geçen iki yıldız Samuel Eto'o ve Guti Hernandez, Beşiktaş-Galatasaray derbisi hakkında açıklamalarda bulundu.

La Liga Türkiye Temsilciliğinin düzenlediği etkinliğe katılım hakkı elde eden futbolseverler ve medya mensupları, iki eski efsane futbolcuyla bir araya geldi.

Dün 2-1 Real Madrid'in üstünlüğüyle sona eren El Clasico öncesinde futbolseverlerle bir araya gelen Samuel Eto'o ve Guti Hernandez, Beşiktaş-Galatasaray derbisi hakkında da konuştu.

GUTI, "BEŞİKTAŞ KAZANIR" DEDİ

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve antrenörü Guti, "Türkiye'deki derbi umarım iyi geçer. Her iki takım için de maçın iyi geçmesini umuyorum. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nde bekleneni veremedi ama Galatasaray’ı yeneceğine inanıyorum..." değerlendirmesinde bulundu.

ETO'O'NUN GÖNLÜ BEŞİKTAŞ'TA

Samuel Eto'o ise, "Derbide Beşiktaş’ın favori olduğunu düşünüyorum. Galatasaray, Avrupa’dan yorgun döndü. Zaten gönlüm da Beşiktaş'tan yana..." ifadelerini kullandı.