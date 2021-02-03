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    Samuel Osayi ilk asistini yaptı

    Hatayspor maçında iyi bir performans sergileyen Samuel Osayi, atılan ilk golün asistini yaparak alınan galibiyette önemli rol oynadı.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 11:05
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 11:29
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    Samuel Osayi ilk asistini yaptı

    Devre arası transfer döneminde Championship'te mücadele eden QPR'den bonservis bedeli ödenerek alınan Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla ilk 11'deki ilk maçına Hatayspor deplasmanında çıktı.

    İlk olarak sarı-lacivertliler adına 1-0 kazanılan Ç.Rizespor mücadelesinin son yarım saatinde sahne alan Samuel'i teknik direktör Erol Bulut, sağ kanatta oynattı.

    İLK ASİSTİ

    Maça son derece etkili başlayan ve Hatay savunmasına zor anlar yaşatan 23 yaşındaki futbolcu, 26. dakikada rakip oyuncuyu enfes bir hareketle geçtikten sonra ceza sahası içine ortasını yaptı.

    Onun ortasında kafayı vuran Thiam'ın topunda kaleciye çarpan top, tekrar Senegalli futbolcuya çarparak ağlarla buluştu.

    İleride arkadaşlarına birçok fırsat yaratan Samuel, 67. dakikada ise yerini Ferdi'ye bıraktı.

    İngiliz oyuncunun, derbide de Galatasaray'a karşı sahada olması bekleniyor.

    Samuel Osayi ilk asistini yaptı #1

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