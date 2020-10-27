Samuel Umtiti: Vegan oldum

Barcelona'nın tecrübeli stoperi Samuel Umtiti vegan olduğunu açıkladı. Umtiti, "Bitkisel proteinler beni iyi hissettiriyor" ifadelerini kullandı.

Fransa Milli Takımı'nda da görev yapan ve 2016'dan bu yana Barça forması giyen Samuel Umtiti yaptığı açıklamada "Artık bir veganım. Et ya da balık yemiyorum. Her yediğime dikkat ediyorum. Bitkisel proteinler beni iyi hissettiriyor" ifadelerini kullandı.

Vegan olduktan sonra kilo kaybettiğini de belirten yıldız isim sözlerine şöyle devam etti:

"Makarnayı da hayatımdan çıkardım. Bu süreçte 3 kilo verdim ve buna ihtiyacım vardı. Fiziksel olarak kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim."

Son zamanlarda veganlık spor dünyasında yayılmaya başladı. Romalı savunmacı Chris Smalling, Mercedes'in F1 pilotu Lewis Hamilton, Sırp tenisçi Novak Djokovic, NBA oyuncuları Kyrie Irving, DeAndre Jordan, Javale McGee ve ABD'li kadın futbolcu Alex Morgan da veganlığı seçen ünlü sporculardan...

VEGAN NE DEMEK

Vegan kelimesi, 1944 yılında Elsie Shrigley ve Donald Watson tarafından vejetaryen (vegetarian) kelimesinden türetilmiş. Veganizm, et ve süt ürünleriyle birlikte hayvan kaynaklı yumurta, bal, deri, süet, yün ve ipek gibi ürünleri de reddeder.”

Öte yandan vegan beslenme, dikkat edilmezse kalsiyum, protein, B12 vitamini ve D vitamini gibi bazı eksikliklere yol açabilir. Ancak iyi dengelenmiş bir vegan diyeti, son derece sağlıklı. Hatta bu tip vegan diyetin, çocuklar için bile uygun olduğu ortaya konmuş. Veganlığın bir yaygın çeşidi de, çiğ veganlık (raw veganism) olarak biliniyor. Çiğ veganlıkta hayvansal ürünlerle beraber, yüksek ısıda pişmiş her türlü yiyecek reddediliyor.

Peki veganlar ne yiyorlar? İnek sütü yerine soya sütü, peynir yerine tofu veya soya sütüyle yapılmış peynir, yumurta yerine nişastalı ve patates/kabak püreli karışımlar, yoğurt yerine de vegan maya ve soya sütüyle yapılan vegan yoğurdu yiyorlar. Vegan ürünlerin tadını diğerlerinden ayırmak çok zor, ayrıca bu ürünler çok lezzetliler. Yurtdışında veganlar için çok çeşitli ürün bulmak kolay; vegan burgerler, pizzalar, dondurmalar, kurabiyeler ve pastalar herhangi bir markette bulunabiliyor.