- Haberler
- Futbol Haberleri
- Sancaktepeli Erhan Şentürk'ten Bergkamp golü
Sancaktepeli Erhan Şentürk'ten Bergkamp golü
Sancaktepeli Erhan Şentürk'ün Kocaelispor'a Bergkampvari attığı gol futbolseverlerden büyük beğeni aldı.
- Haber Merkezi
- 15.11.2020 - 14:47
- Güncelleme : 15.11.2020 - 15:18
TFF 2. Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ve Sancaktepe FK takımları karşı karşıya geldi.
BERGKAMP'IN GOLÜNE BENZETİLDİ
Mücadelenin 40. dakikasında Sancaktepe santrforu Erhan Şentürk, Bergkampvari bir gole imza atarak futbolseverlere keyifli anlar yaşattı.
Sancaktepe Erhan Şentürk'ün golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı.
Erhan Şentürk'ten Bergkamp golü - İZLE
BERGKAMP EFSANEVİ BİR GOL ATMIŞTI
Hollandalı efsane futbolcu Dennis Bergkamp, 2001-2002 senesinde Newcastle United'a bu golün benzerini atarak futbol dünyasına unutulmaz bir an yaşatmıştı.