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    Sancaktepeli Erhan Şentürk'ten Bergkamp golü

    Sancaktepeli Erhan Şentürk'ten Bergkamp golü

    Sancaktepeli Erhan Şentürk'ün Kocaelispor'a Bergkampvari attığı gol futbolseverlerden büyük beğeni aldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2020 - 14:47
    • Güncelleme : 15.11.2020 - 15:18
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    TFF 2. Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ve Sancaktepe FK takımları karşı karşıya geldi.

    BERGKAMP'IN GOLÜNE BENZETİLDİ

    Mücadelenin 40. dakikasında Sancaktepe santrforu Erhan Şentürk, Bergkampvari bir gole imza atarak futbolseverlere keyifli anlar yaşattı.

    Sancaktepe Erhan Şentürk'ün golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı.

    Erhan Şentürk'ten Bergkamp golü - İZLE

    BERGKAMP EFSANEVİ BİR GOL ATMIŞTI

    Hollandalı efsane futbolcu Dennis Bergkamp, 2001-2002 senesinde Newcastle United'a bu golün benzerini atarak futbol dünyasına unutulmaz bir an yaşatmıştı.

    Dennis Bergkamp'ın Newcastle United'a attığı gol - İZLE

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