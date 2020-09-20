Dolar
7.5555
0.1166%
Euro
8.9623
0.0938%
Altın
1950.56
0.3276%
Borsa
1111.96
0.117%
G. Altın
473.93
0.468%
Bitcoin
82990.94
0.4052%
23ºC
İstanbul
Bulutlu 23 C
    Sangare takasında Murat veya Sadık kullanılacak

    Sangare takasında Murat veya Sadık kullanılacak

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare, 1.75 milyon euro artı 1 futbolcunun bonservisi karşılığında sarı-lacivertlilere transfer oldu. Fenerbahçe, Antalyaspor'a Murat Sağlam'ı vermek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2020 - 12:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe Gökhan Gönül'ün alternatifi olarak Nazım Sangare'yi renklerine bağladığını açıkladı.

    SANGARE-MURAT TAKASI GÜNDEMDE

    Antalyaspor cephesinden yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertliler bu transfer için 1.75 milyon euro artı 1 oyuncunun bonservisini verecek.

    Sangare takasında Murat veya Sadık kullanılacak #1

    Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe'nin Sangare karşılığında yine aynı mevkide forma giyen Murat Sağlam'ı vermek istediği kaydedildi. Antalyaspor ve genç futbolcunun anlaşması durumunda Sangare-Murat takasının yapılması bekleniyor.

    OLUMSUZ DURUMDA SADIK

    Öte yandan Murat Sağlam'ın Antalyaspor ile anlaşamaması durumunda Sadık Çiftpınar'ın da Akdeniz ekibine verilebileceği kaydedildi. Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünü sakat olarak geçiren deneyimli stoperin takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı da gelen haberler arasında.

    Takasta hangi futbolcunun verileceği kısa süre içerisinde belli olacak.

    Sangare takasında Murat veya Sadık kullanılacak #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir