Sangare takasında Murat veya Sadık kullanılacak

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare, 1.75 milyon euro artı 1 futbolcunun bonservisi karşılığında sarı-lacivertlilere transfer oldu. Fenerbahçe, Antalyaspor'a Murat Sağlam'ı vermek istiyor.

Fenerbahçe Gökhan Gönül'ün alternatifi olarak Nazım Sangare'yi renklerine bağladığını açıkladı.

SANGARE-MURAT TAKASI GÜNDEMDE

Antalyaspor cephesinden yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertliler bu transfer için 1.75 milyon euro artı 1 oyuncunun bonservisini verecek.

Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe'nin Sangare karşılığında yine aynı mevkide forma giyen Murat Sağlam'ı vermek istediği kaydedildi. Antalyaspor ve genç futbolcunun anlaşması durumunda Sangare-Murat takasının yapılması bekleniyor.

OLUMSUZ DURUMDA SADIK

Öte yandan Murat Sağlam'ın Antalyaspor ile anlaşamaması durumunda Sadık Çiftpınar'ın da Akdeniz ekibine verilebileceği kaydedildi. Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünü sakat olarak geçiren deneyimli stoperin takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı da gelen haberler arasında.

Takasta hangi futbolcunun verileceği kısa süre içerisinde belli olacak.