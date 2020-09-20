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- Sangare takasında Murat veya Sadık kullanılacak
Sangare takasında Murat veya Sadık kullanılacak
- Haber Merkezi
- 20.09.2020 - 12:54
Fenerbahçe Gökhan Gönül'ün alternatifi olarak Nazım Sangare'yi renklerine bağladığını açıkladı.
SANGARE-MURAT TAKASI GÜNDEMDE
Antalyaspor cephesinden yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertliler bu transfer için 1.75 milyon euro artı 1 oyuncunun bonservisini verecek.
Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe'nin Sangare karşılığında yine aynı mevkide forma giyen Murat Sağlam'ı vermek istediği kaydedildi. Antalyaspor ve genç futbolcunun anlaşması durumunda Sangare-Murat takasının yapılması bekleniyor.
OLUMSUZ DURUMDA SADIK
Öte yandan Murat Sağlam'ın Antalyaspor ile anlaşamaması durumunda Sadık Çiftpınar'ın da Akdeniz ekibine verilebileceği kaydedildi. Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünü sakat olarak geçiren deneyimli stoperin takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı da gelen haberler arasında.
Takasta hangi futbolcunun verileceği kısa süre içerisinde belli olacak.