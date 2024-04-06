Şanlıurfa'da Süper Kupa hazırlıklarının sonuna gelindi Şanlıurfa’da Galatasaray ile Fenerbahçe’nin yarın 11 Nisan Stadyumu'nda oynayacağı Süper Kupa maçı için hazırlıkların sonuna gelindi. Stadyumun çimleri biçildi, türbinler ve seyirci koltukları onarıldı, ses sistemlerinin son kontrolleri yapıldı.

DHA

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda yarın saat 21.30’da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının hazırlıkları hummalı bir şekilde devam ediyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe’nin karşılaşacağı stadyumda ekipler, maç saatine kadar eksik olan teknik alt yapıyı yetiştirmek için seferber oldu.

Teknik ekiplerin ses ve ışık kontrollerinin yanı sıra protokol, basın ve seyirci kapılarında gerekli düzenlemeleri tamamlamak için çalışmaları devam ederken, stadyumun çimleri biçildi.

Eksiksiz olarak yetiştirilmeye çalışılıyor

Tribün ve seyirci koltukları onarılarak, şampiyonluk platformunun kurulum hazırlıklarının sonuna gelindi.

Yoğun bir çalışmanın yürütüldüğü 11 Nisan Stadyumu'nun Süper Kupa'ya eksiksiz olarak yetiştirilmeye çalışılacağı kaydedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)