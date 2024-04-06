Şanlıurfa'da Süper Kupa hazırlıklarının sonuna gelindi

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda yarın saat 21.30’da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının hazırlıkları hummalı bir şekilde devam ediyor.
Galatasaray ile Fenerbahçe’nin karşılaşacağı stadyumda ekipler, maç saatine kadar eksik olan teknik alt yapıyı yetiştirmek için seferber oldu.
Teknik ekiplerin ses ve ışık kontrollerinin yanı sıra protokol, basın ve seyirci kapılarında gerekli düzenlemeleri tamamlamak için çalışmaları devam ederken, stadyumun çimleri biçildi.
Eksiksiz olarak yetiştirilmeye çalışılıyor
Tribün ve seyirci koltukları onarılarak, şampiyonluk platformunun kurulum hazırlıklarının sonuna gelindi.
Yoğun bir çalışmanın yürütüldüğü 11 Nisan Stadyumu'nun Süper Kupa'ya eksiksiz olarak yetiştirilmeye çalışılacağı kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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